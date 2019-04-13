Ежегодная зарплата Цукербега — $1, а компенсация на безопасность — $20 млн

Компания Facebook с 2016 года в четыре раза увеличила расходы на охрану своего руководителя Марка Цукерберга и его семьи – до более чем 20 миллионов долларов, следует из обнародованной в субботу документации к запланированному на 30 мая собранию акционеров.

В частности, в 2018 году Цукерберг получил от компании компенсацию в размере 22,6 миллиона долларов, что более чем в два раза больше по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Его итоговая ежегодная компенсация… почти полностью состояла из расходов, связанных с личной безопасностью господина Цукерберга в местах его проживания и во время личных поездок в соответствии с общей программой безопасности (почти 10 миллионов – ред.), его ежегодной компенсации на безопасность (10 миллионов – ред.) и расходами, связанными с персональным использованием личного самолета», — сказано в документе.

На самолет были выделены около 2,6 миллиона долларов. Остальное пошло на охрану главы компании и его семьи. Правда, с 10-милионной ежегодной компенсации еще должны быть уплачены налоги.