Еж, голый зад и Филипп Киркоров

Можно ли напугать ежа голым задом? Если верить известной поговорке, то нет. Правда, желающие проверить реакцию, образно говоря, ежа на свой, опять же образно выражаясь, голый зад, всегда находятся. К числу таковых относится народный артист России, Украины и Молдовы Филипп Киркоров. Он решил пригрозить… нет, не журналистке Ароян или кому-то из представителей российских СМИ, а организаторам песенного конкурса «Евровидение.

Киркоров заявил, что впредь откажется от участия в «Евровидении», если в этом году заметит предвзятое отношение к российской делегации и к стране в целом. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». «Обидно, когда на конкурсе происходит такой откровенный политический демарш в отношении России и разменной монетой становится артист», — сказал Киркоров. По его словам, если такая ситуация повторится, то он больше не будет связываться с конкурсом.

То есть, этот певец откровенно «совкового уровня», замешанный в большом числе скандалов, многократно обвинявшийся в плагиате, на полном серьезе грозит чем-то организаторам самого известного европейского песенного конкурса. Еще раз. Язык шантажа и угроз выбирает тот, кто изображал из себя не совсем психически здорового человека после скандала с избиением главного режиссера церемонии «Золотой Граммофон» Марины Яблоковой.

Напомню, что 6 декабря 2010 года между Филиппом Киркоровым и Яблоковой произошла словесная перепалка, после чего певец дал женщине пощёчину, оттаскал за волосы и избил ногами. В итоге, увидевший крайне негативную реакцию россиян на случившееся, 8 декабря 2010 года Киркоров был госпитализирован в психиатрическое отделение израильского медицинского центра «Шиба», откуда 10 декабря в программе «Пусть говорят» публично извинился перед Яблоковой.

Напоминаю, как он тогда объяснил своё поведение. Мол, болен «серьёзной болезнью», приступами которой певец «страдает дважды в год и которая сопровождается беспамятством». В общем, классическое «тут помню, а вот тут не помню». И вот теперь, этот человек, по его собственным словам, страдающий беспамятством и еще какой-то серьезной болезнью, побывавший в психиатрическом отделении и «прославившийся» избиением женщины, грозит кулачком организаторам евросонга.

Нет, я допускаю, что услышав в ответ от них что-то вроде предложения совершить долгое эротическое путешествие, Киркоров снова заявит, что «не помнит», когда чем-то грозил евросонгу. Мол, приступ случился, господа хорошие, извиняйте. Ну а как иначе? Ведь, конкурс «Евровидение» проходит ежегодно, начиная с 1956 года, то есть он уже был, когда самого Филиппа Киркорова, что называется, еще в проекте не было.

Евросонг является одним из самых популярных неспортивных мероприятий в мире, с аудиторией до 600 миллионов человек. Кроме того, «Евровидение» в значительной мере повлияло на известность участвовавших в нём артистов. Например, легендарные группы «АББА» «Чингисхан», также певица Селин Дион стали всемирно известными после триумфальных выступлений на данном песенном конкурсе. И вот грозит Филипп Киркоров.

Который, кстати, сам однажды участвовал в евросонге в качестве певца. Было это в 1995 году. И помните, какое он там занял место, исполнив песню «Колыбельная для вулкана»? Напоминаю — 17-е место. А Россия, также напомню, свою единственную победу на конкурсе «Евровидение» одержала в 2008 году, когда эту страну представил Дима Билан с песней «Believe». Продюссером же Билана была Яна Рудковская, а не Киркоров, попытки которого стращать организаторов евросонга весьма схожи с наивной надеждой какого-то любителя острых ощущений напугать ежа своим голым задом.