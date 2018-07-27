Езда «под кайфом»

На днях видеокадры с водителем автобуса, во время движения пытавшегося забить папиросу анашой, в считанные минуты облетели все азербайджанские информационные сайты. Этот материал сразу же привлек внимание Управления государственной дорожной полиции ГУП города Баку.

Реакция последовала незамедлительно. По словам завотделом по пропаганде безопасности дорожного движения и связям с общественностью столичного УГДП, полковника полиции Вагифа Асадова, судя по кадрам, выставленным в соцсети, водитель пытался что-то сделать с сигаретной бумагой. Он подверг опасности жизнь пассажиров, а также грубо разговаривал с пассажирами в салоне. Выяснилось, что это водитель автобуса маршрутной линии № 202 с государственным номерным знаком 10-XX-144. Машину остановил дорожный патруль. Во время задержания мужчина отказался предъявлять документы полицейским, вел себя подозрительно. Его пригласили на медосмотр, в результате которого было установлено, что он находится под воздействием алкоголя и наркотических средств, был составлен протокол.

Им оказался житель Масаллинского района Илькин Тагиев, 1984 года рождения. Материалы по инциденту были переданы в Бинагадинский районный суд, который вынес решение об аресте и лишении права управления транспортными средствами на год. Кроме того, аресту на 15 дней подвергся и начальник колонны Октай Гурбанов.

Данный случай вызвал большой общественный резонанс. Гонка автобусов на дорогах Баку, грубость водителей, грязные салоны, разбитые окна – это далеко не полный перечень безобразий, с которыми ежедневно сталкиваются горожане. К примеру, на днях телеканал Xəzər TV показал кадры, сделанные в маршрутном автобусе №49 в поселке Рамана Хазарского района. Снявшая видео женщина утверждает, что водитель заявил пассажирам: «Буду водить так, что перебью вас всех!». Из-за лихой езды один из пассажиров – женщина с маленьким ребенком — упала и повредила ногу. Водитель, как ни в чем ни бывало, продолжил путь.

А водители маршрутного автобуса N35 самостоятельно установили себе график работы: они в вечерние часы останавливаются на полпути и высаживают пассажиров. «Выходите, сегодняшний план выручки я выполнил, на хлеб заработал, ухожу домой. А вы можете доехать на следующем автобусе, и не забудьте заплатить за проезд», — говорят водители обескураженным подобным хамством людям.

Проведение в Баку международных мероприятий, рост потока туристов заставляет государство принимать меры по развитию общественного транспорта, оптимизации движения автобусов, обновлению автобусного парка. Пассажироперевозки стали привлекательной сферой бизнеса, приносящей хорошую прибыль, если учесть, что население города ежегодно увеличивается. Открываются новые маршруты.

Как показали наблюдения, компании — перевозчики неохотно покупают новые зарубежные машины, предпочитая эксплуатировать старые российские и турецкие модели, снятые с международных линий. Они часто ломаются во время следования, из-за чего водителям приходится высаживать пассажиров.

Техническое состояние автобусов – это полдела. Не менее актуальной проблемой являются профессиональные кадры. Речь идет об опытных водителях с документами на вождение. К сожалению, фирмы — перевозчики принимают на работу неопытных водителей и даже людей с судимостью. И как выясняется – наркоманов. Согласно данным Бакинского транспортного агентства, почти каждый шестой водитель автобуса в Баку – ранее судимый.

«Из 3008 водителей автобусов 461 – ранее судим. Агентство вместе с пассажироперевозчиками проводит разбирательство по каждому из этих водителей, и в зависимости от тяжести совершенного ими преступления будет принято соответствующее решение», — говорится в отчете ведомства.

Однако нередко пассажирскими автобусами управляют водители без прав. С такими фактами автор материала столкнулась в автобусах NN39, 77, 40.

Как отмечает эксперт по дорожному движению Эршад Гусейнов, из-за отсутствия доверия автобусам, пассажиры ищут альтернативы – метро, такси. Хорошо было бы запустить и трамваи.

«Культура обслуживания в общественном транспорте предполагает и вежливость водителей. Необходимо более ответственно подходить к приему на работу водителей. Их нужно отправлять на тренинги. Участвующие в таких тренингах водители не будут наносить урон имиджу перевозчиков. К сожалению, все еще не запрещено курение при управлении автобусом. Некоторые из водителей не пользуются ремнями безопасности», — указывает Гусейнов.

Тренинги это хорошо. Но стоит подумать о проверке водителей и на наркозависимость, стрессоустойчивость, как это практикуется, например, в Европе.

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