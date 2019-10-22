Exxon Mobil предстанет перед судом

Американский нефтяной гигант Exxon Mobil во вторник предстанет перед судом в Нью-Йорке. Компанию обвиняют в том, что она лгала инвесторам о финансовых издержках борьбы с глобальным потеплением, сообщает Голос Америки.

В иске, поданном генеральным прокурором штата Нью-Йорк, утверждается, что компания намеренно занижала уровень затрат, на которые ей придется пойти, если правительство примет меры по ограничению глобального потепления двумя градусами Цельсия.

В иске говорится, что компания хотела избежать необходимости публично девальвировать стоимость своих активов, что обошлось бы ей в миллиарды долларов.

В документе также утверждается, что высшее руководство Exxon Mobil, включая бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, знало, что они вводят в заблуждение инвесторов.

| 2019-10-22T12:35:44+00:00 22 октября 2019, 14:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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