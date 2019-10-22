Exxon Mobil предстанет перед судом

Американский нефтяной гигант Exxon Mobil во вторник предстанет перед судом в Нью-Йорке. Компанию обвиняют в том, что она лгала инвесторам о финансовых издержках борьбы с глобальным потеплением, сообщает Голос Америки.

В иске, поданном генеральным прокурором штата Нью-Йорк, утверждается, что компания намеренно занижала уровень затрат, на которые ей придется пойти, если правительство примет меры по ограничению глобального потепления двумя градусами Цельсия.

В иске говорится, что компания хотела избежать необходимости публично девальвировать стоимость своих активов, что обошлось бы ей в миллиарды долларов.

В документе также утверждается, что высшее руководство Exxon Mobil, включая бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, знало, что они вводят в заблуждение инвесторов.