Exit poll: 70,13% избирателей проголосовали за Касым-Жомарта Токаева

По данным Exit poll, на внеочередных президентских выборах в Казахстане за кандидата Касым-Жомарта Токаева проголосовало более 70% избирателей, пришедших на участки, передает МИА «Казинформ».

«По результатам exit poll, голоса избирателей распределились следующим образом: Жамбыл Ахметбеков — 3,86%, Дания Еспаева — 5,32%, Амиржан Косанов — 15,39%, Толеутай Рахимбеков — 3,03%, Амангелды Таспихов — 1,41%, Касым-Жомарт Тоқаев — 70,13%, Садыбек Тугел — 0,86%», — сказала директор Исследовательского института «Қоғамдық пікір» Айнур Мажитова на брифинге.