Exit poll: 70,13% избирателей проголосовали за Касым-Жомарта Токаева

По данным Exit poll, на внеочередных президентских выборах в Казахстане за кандидата Касым-Жомарта Токаева проголосовало более 70% избирателей, пришедших на участки, передает МИА «Казинформ».

«По результатам exit poll, голоса избирателей распределились следующим образом: Жамбыл Ахметбеков — 3,86%, Дания Еспаева — 5,32%, Амиржан Косанов — 15,39%, Толеутай Рахимбеков — 3,03%, Амангелды Таспихов — 1,41%, Касым-Жомарт Тоқаев — 70,13%, Садыбек Тугел — 0,86%», — сказала директор Исследовательского института «Қоғамдық пікір» Айнур Мажитова на брифинге.

| 2019-06-09T22:44:28+00:00 9 июня 2019, 22:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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