«Евровидение» в Израиле может сорваться в течение суток

Власти Израиля до сих пор не выделили денег на проведение международного песенного конкурса «Евровидение» в стране, пишет издание Haaretz.

Как подчеркнул глава совета государственной корпорации телерадиовещания «Кан» Гиль Омер в письме премьеру страны Биньямину Нетаньяху, если государство не выделит нужный бюджет, «Евровидения» в стране не будет.

Израилю необходимо перевести €12 млн Европейскому вещательному союзу (EBU) в качестве финансовых гарантий. Ранее власти отказались предоставить бродкастеру нужную сумму, порекомендовав взять ее из ежегодного бюджета корпорации, сообщает gazeta.ru.

Срок ожидания EBU истекает 14 августа.

О том, что Израилю может не хватить денег на «Евровидение», стало известно в конце июля.

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| 2018-08-13T15:47:49+00:00 13 августа 2018, 17:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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