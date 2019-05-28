Евровидение посмотрели 182 миллиона зрителей по всему миру

Организаторы «Евровидения-2019» сообщили, что международный песенный конкурс посмотрели 182 миллиона зрителей по всему миру, передает РИА Новости.

«Конкурс «Евровидение-2019″ в Тель-Авиве смотрели 182 миллиона зрителей по всему миру, соответствующие данные были предоставлены Европейским вещательным союзом», — говорится на официальном сайте смотра.

Отмечается, что за финалом конкурса, который состоялся 18 мая, следили 36,7% телезрителей, что на 1% больше, чем в 2018 году.

Певец Дункан Лоуренс из Нидерландов победил в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Лоуренс исполнил композицию Arcade. На втором месте — итальянец Mahmood с песней Soldi. Российский певец Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019» с композицией Scream.

| 2019-05-28T22:57:21+00:00 29 мая 2019, 01:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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