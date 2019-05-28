Евровидение посмотрели 182 миллиона зрителей по всему миру

Организаторы «Евровидения-2019» сообщили, что международный песенный конкурс посмотрели 182 миллиона зрителей по всему миру, передает РИА Новости.

«Конкурс «Евровидение-2019″ в Тель-Авиве смотрели 182 миллиона зрителей по всему миру, соответствующие данные были предоставлены Европейским вещательным союзом», — говорится на официальном сайте смотра.

Отмечается, что за финалом конкурса, который состоялся 18 мая, следили 36,7% телезрителей, что на 1% больше, чем в 2018 году.

Певец Дункан Лоуренс из Нидерландов победил в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Лоуренс исполнил композицию Arcade. На втором месте — итальянец Mahmood с песней Soldi. Российский певец Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019» с композицией Scream.