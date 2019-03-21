Евросоюз заявил, что не признает Голаны частью Израиля

Евросоюз по-прежнему не признает Голанские высоты частью Израиля, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.
Ранее Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
«Позиция ЕС не изменилась. Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитета Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года, включая Голанские высоты, и не рассматривает их как часть израильской территории», — заявила Косьянчич.
В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.
Заявление Трампа прозвучало в преддверии визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США, куда он приедет на следующей неделе, и апрельских выборов в Израиле, фаворитом которых считается действующий глава правительства.(РИА Новости)