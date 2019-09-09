Евросоюз выделил 5,6 миллиарда евро на поддержку беженцев в Турции

«ЕС продолжает выполнять обязательства в рамках заявления ЕС-Турция… Через Фонд для беженцев в Турции было выделено 5,6 миллиарда (евро — ред.) средств Евросоюза из 6 (миллиардов — ред.) для беженцев в Турции», — сказал представитель ЕК, добавив, что оставшиеся деньги должны быть выделены «в течение короткого времени».