Евросоюз продлил санкций против России

Решение ЕС о продлении на полгода секторальных санкций против РФ опубликовано в пятницу в Официальном журнале и вступает в силу.

«Проведя оценку хода осуществления Минских соглашений, Совет считает, что решение следует продлить еще на шесть месяцев, с тем чтобы Совет мог провести дальнейшую оценку их имплементации», — говорится в решении.

В документе отмечается, что он будет действовать «до 31 января 2020 года».

Меры, которые продлеваются с 2014 года, касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

| 2019-06-28T14:09:46+00:00 28 июня 2019, 14:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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