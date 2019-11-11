Евросоюз продлил на год санкции против Венесуэлы

Совет ЕС в понедельник продлил на год санкции против Венесуэлы. Решение об этом принято в понедельник на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

«Совет продлил ограничительные меры в отношении Венесуэлы на один год — до 14 ноября 2020 года», — говорится в итоговом заявлении.

Ограничительные меры в отношении Венесуэлы включают запрет на поставки в страну оружия и полицейского оборудования, а также черный список на 25 физлиц, которым запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к европейской банковской системе.

Всех их ЕС считает ответственными за «нарушения прав человека и верховенства закона в Венесуэле».(ТАСС)