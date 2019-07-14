Евросоюз призвал Россию сохранить договор о ликвидации ракет

Евросоюз призвал Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который «внес существенный вклад в европейскую и международную безопасность на протяжении 30 лет». Об этом, как передает Trend со ссылкой на TACC, говорится в распространенном в воскресенье заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

«Мы глубоко озабочены развитием ситуации вокруг ДРСМД, действие которого может прекратиться 2 августа. Мы сожалеем об официальном решении России 3 июля 2019 года о приостановке выполнения своих обязательств по ДРСМД. Мы твердо призываем Российскую Федерацию ответить на серьезные озабоченности относительно создания, летных испытаний и развертывания ракетных систем 9М729 наземного базирования, а также на связанные с этим серьезные опасения о несоответствии этой системы положениям ДРСМД», — говорится в документе.

В этом контексте ЕС призывает Россию «немедленно принять серьезные и транспарентные действия, чтобы обеспечить полное и проверяемое выполнение ДРСМД». «Предстоящие дни представляют собой последнюю возможность для диалога и принятия необходимых мер для сохранения этого важного элемента европейской безопасности», — говорится в документе.

Россия ранее неоднократно заявляла о полном соответствии ракеты 9М729 всем положениям ДРСМД. 23 января этого года Минобороны России в качестве жеста транспарентности провело в Москве специальную демонстрацию этой ракеты для иностранных военных атташе. Военные атташе США и государств НАТО просто проигнорировали приглашения на эту презентацию и отказались от ее посещения .