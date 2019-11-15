Евросоюз призвал переходные власти Боливии готовить новые выборы

ЕС поддерживает переходные органы управления Боливии, они необходимы, чтобы избежать вакуума власти, однако ближайшей их задачей должна быть подготовка к проведению новых выборов, заявила в пятницу глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
«Жизненно важно вернуться к нормальной с конституционной точки зрения ситуации, чтобы обеспечить соблюдение верховенства права, демократических принципов и гражданских прав. В этом контексте ЕС поддерживает институциональное решение, которое позволит временному руководству страны подготовиться к новым выборам и избежать вакуума власти, который может иметь тяжелые последствия для всей страны», — говорится в заявлении.
По ее словам, «ближайшей задачей переходных властей должно стать обеспечение мира и безопасности в стране, быстрое обеспечение выборов, на которых воля народа может быть свободно выражена».