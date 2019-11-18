Евросоюз призвал к деэскалации в Гонконге

Евросоюз просит конфликтующие стороны Гонконга прекратить эскалацию. С такой позицией выступила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, передает Reuters.

Она призналась, что Евросоюз внимательно наблюдает за всем происходящим в Гонконге. Также он сказала, что знает, что медиков, в которых нуждались пострадавшие люди, не пускали и задерживали.

«Это причина нашей значительной обеспокоенности», — добавила Могерини.

Она от лица ЕС заявила, что Гонконг призывают остановиться и проявить добрую волю друг к другу. Также нужно прекратить насилие.(Газета.ру)

| 2019-11-18T20:32:17+00:00 18 ноября 2019, 21:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss