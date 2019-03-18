Евросоюз приветствует помилование заключенных в Азербайджане

Евросоюз приветствует помилование более 400 заключенных, приуроченное к празднованию Новруза. Об этом говорится в официальном заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), опубликованном в воскресенье, 17 марта.

«Этот шаг воспринимается с одобрением», — говорится в заявлении. ЕС ожидает, что в соответствии с международными обязательствами Азербайджана в будущем последуют дальнейшие подобные шаги. В ЕВС отметили, что Европейский Союз продолжит взаимодействие с Азербайджаном, чтобы расширить сотрудничество, в том числе, и в сфере прав человека, что является «важным элементом наших взаимоотношений».