Евросоюз приветствует помилование заключенных в Азербайджане

Евросоюз приветствует помилование более 400 заключенных, приуроченное к празднованию Новруза. Об этом говорится в официальном заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), опубликованном в воскресенье, 17 марта.

«Этот шаг воспринимается с одобрением», — говорится в заявлении. ЕС ожидает, что в соответствии с международными обязательствами Азербайджана в будущем последуют  дальнейшие подобные шаги. В ЕВС отметили, что Европейский Союз продолжит взаимодействие с Азербайджаном, чтобы расширить сотрудничество, в том числе, и в сфере прав человека, что является «важным элементом наших взаимоотношений».

| 2019-03-18T09:14:18+00:00 18 марта 2019, 12:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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