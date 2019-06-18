Евросоюз пригрозил Турции

Совет ЕС поручил Еврокомиссии и внешнеполитической службе немедленно разработать меры по реагированию на проведение Турцией геологоразведки у берегов Кипра.

В решении, одобренном на министерской встрече, выражается озабоченность «незаконной буровой деятельностью Турции в Средиземноморье». Авторы документа сожалеют, что Анкара не отреагировала на «неоднократные призывы» прекратить ее.

В документе отмечается, что действия Турции оказывают «негативное воздействие» на весь спектр ее отношений с ЕС.

«Совет призывает Турцию проявлять сдержанность, уважать суверенные права Кипра и воздерживаться от любых подобных действий. ЕС будет внимательно следить за развитием событий и готов реагировать адекватно и в полной солидарности с Кипром», — говорится также в документе.