Евросоюз предостерег Россию и США от новой гонки вооружений

«Мы призываем США и Россию добиваться дальнейшего сокращения их арсеналов, включая стратегическое и нестратегическое, развернутое и неразвернутое ядерное оружие. Мы приветствовали бы скорейший и активный диалог о будущем нового СНВ после 2021 года и о других механизмах контроля над вооружениями», — сказал чиновник.
По его словам, ЕС также «подтверждает свою давнюю приверженность поддающемуся проверке и эффективному контролю над ядерными вооружениями и разоружению на основе соглашений».
«Поэтому мы призываем к сохранению достижений договора о РСМД. Учитывая возросшую напряженность, мы должны быть осторожны, чтобы не вступить на путь новой гонки вооружений, которая нивелировала бы значительные сокращения, достигнутые после окончания Холодной войны», — заявил европейский чиновник.
Он добавил, что ЕС «неоднократно настоятельно призывал Россию эффективно решать серьезные проблемы» с РСМД.