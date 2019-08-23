Евросоюз предостерег Россию и США от новой гонки вооружений

Евросоюз призывает Россию и США к активному диалогу по контролю над вооружениями и предостерегает от новой гонки вооружений, заявил в пятницу РИА Новости уполномоченный чиновник в структурах ЕС.
«ЕС неоднократно подчеркивал свою позицию в отношении важности договора РСМД, который внес значительный вклад в европейскую и международную безопасность и стабильность», — прокомментировал собеседник российское заявление.
| 2019-08-23T21:43:44+00:00 23 августа 2019, 22:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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