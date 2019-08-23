Евросоюз предостерег Россию и США от новой гонки вооружений

«Мы призываем США и Россию добиваться дальнейшего сокращения их арсеналов, включая стратегическое и нестратегическое, развернутое и неразвернутое ядерное оружие. Мы приветствовали бы скорейший и активный диалог о будущем нового СНВ после 2021 года и о других механизмах контроля над вооружениями», — сказал чиновник.