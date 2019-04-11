Евросоюз потребовал от Британии не препятствовать выработке общих решений

ЕС потребовал от Лондона воздерживаться на период новой отсрочки по Brexit от действий, препятствующих выработке и принятию общих решений в союзе, говорится в одобренном в четверг решении саммита, передает РИА Новости.
Лидеры 27 стран ЕС согласовали в четверг решение о предоставлении Лондону отсрочки по Brexit максимально до 31 октября. Изначально предполагалось, что отсрочка может составить год, но Франция заняла на переговорах жесткую позицию, заявив, что длительное продление может нанести урон функционированию европейских институтов, так как Британия получит возможность влиять на принятие долгосрочных решений, фактически покидая ЕС.
«Евросовет принимает к сведению обязательство Соединенного Королевства действовать конструктивно и ответственно на протяжении всего продления в соответствии с обязательством искреннего сотрудничества», — говорится в заключениях саммита.
«С этой целью Соединенное Королевство содействует выполнению задач союза и воздерживается от любых мер, которые могут поставить под угрозу достижение целей ЕС, в частности при участии в процессах принятия решений», — отмечается в нем.