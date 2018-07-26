Евросоюз пошел на уступки в торговой войне с США

Президент США Дональд Трамп на переговорах с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером получил несколько уступок от Брюсселя во избежание торговой войны.28 просмотров
«Брюссель согласился рассмотреть увеличение экспорта сжиженного природного газа из США, понизить промышленные пошлины, привести в соответствие нормативы по продуктам медицинского применения, а также увеличить импорт соевых бобов», — пишет Wall Street Journal со ссылкой на чиновника ЕС.По информации источника газеты, делегации США и ЕС все еще работают над совместным заявлением по итогам торговых переговоров. Заявление будет касаться вопроса введения пошлин на автомобили со стороны США.
Эту информацию позднее подтвердил сам американский лидер.»Мы встретились в Белом доме, чтобы запустить новую фазу отношений… — крепких отношений, от которых будут выигрывать обе стороны», — сказал Трамп по итогам встречи с Юнкером.
«ЕС хочет импортировать больше сжиженного природного газа из США, он будет очень большим покупателем», — добавил президент США.
Также, по его словам, Евросоюз «почти немедленно» повысит импорт американской сои.
Глава Белого дома добавил, что Вашингтон и Брюссель начали работу по отмене пошлин и субсидий.