Евросоюз пошел на уступки в торговой войне с США

Эту информацию позднее подтвердил сам американский лидер.»Мы встретились в Белом доме, чтобы запустить новую фазу отношений… — крепких отношений, от которых будут выигрывать обе стороны», — сказал Трамп по итогам встречи с Юнкером.

«ЕС хочет импортировать больше сжиженного природного газа из США, он будет очень большим покупателем», — добавил президент США.

Также, по его словам, Евросоюз «почти немедленно» повысит импорт американской сои.

Глава Белого дома добавил, что Вашингтон и Брюссель начали работу по отмене пошлин и субсидий.