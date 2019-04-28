Евросоюз обеспокоился выходом США из договора о торговле оружием

Решение США выйти из Международного договора о торговле оружием подрывает стабильность в мире и способствует нелегальному трафику оружия. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службыил Евросоюза, передает ТАСС.

В документе отмечается, что выход США из договора не поможет повысить прозрачность мировой торговли оружием, а также пресечь контрабанду и распространение вооружения.

Евросоюз также выразил сожаление решением США и призвал все страны, в частности, крупнейших экспортеров и импортеров оружия, присоединиться к договору «немедленно».

Ранее президент США Дональд Трамп заявило выходе страны из договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами. Он подчеркнул, что такой шаг направлен на защиту прав американцев, и назвал соглашение «плохим» и «неправильным».

Договор о торговле оружием вступил в силу 24 декабря 2014 года. Он призван предотвратить незаконный оборот вооружений в мире. Его поддержали 154 государства-члена ООН, против выступили Иран, КНДР и Сирия. 23 страны, в том числе Россия, воздержались от голосования. США подписали договор при предыдущем президенте Бараке Обаме, однако так и не ратифицировали его.