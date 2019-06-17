Евросоюз обеспокоился вопросами безопасности в Черноморском регионе

Министры иностранных дел 28 государств ЕС обеспокоены вопросом безопасности в Черном море. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ЕС отметили растущее стратегическое значение Черноморского региона для ЕС, в связи с этим европейские государства призвали улучшить все взаимодействия в соответствии с принципами глобальной стратегии ЕС.

По мнению министров, в срочном порядке необходимо заняться укреплением связей между «Черноморской синергией» и стратегиями, и политикой ЕС.

В совете Евросоюза предложили главе дипломатии ЕС и Еврокомиссии постоянно отсчитываться о ходе выполнения стратегии «Черноморской синергии».

Подчеркивается, что члены совета планируют детально ознакомиться с политикой ЕС в отношении Черного моря.

| 2019-06-17T16:23:20+00:00 17 июня 2019, 17:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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