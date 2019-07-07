Евросоюз обеспокоен решением Ирана повысить уровень обогащения урана

ЕС обеспокоен решением Ирана повысить уровень обогащения урана, призывает Тегеран воздержаться от дальнейших действий, идущих в разрез с положениями Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявила РИА Новости представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич.
«Мы очень обеспокоены объявлением Ирана о том, что он начал обогащение урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного СВПД», — заявила Косьянчич.
Она отметила, что ЕС ожидает информации от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое должно проверить объявленное в Иране повышение уровня обогащения урана.
«Мы призвали Иран не принимать дальнейших мер, которые подрывают ядерную сделку. Мы настоятельно призываем Иран остановиться и отменить все действия, не соответствующие его обязательствам по СВПД, включая производство низкообогащенного урана сверх соответствующего ограничения по СВПД», — отметила Косьянчич.
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
| 2019-07-07T17:26:51+00:00 7 июля 2019, 17:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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