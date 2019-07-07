Евросоюз обеспокоен решением Ирана повысить уровень обогащения урана

«Мы очень обеспокоены объявлением Ирана о том, что он начал обогащение урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного СВПД», — заявила Косьянчич.

Она отметила, что ЕС ожидает информации от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое должно проверить объявленное в Иране повышение уровня обогащения урана.

«Мы призвали Иран не принимать дальнейших мер, которые подрывают ядерную сделку. Мы настоятельно призываем Иран остановиться и отменить все действия, не соответствующие его обязательствам по СВПД, включая производство низкообогащенного урана сверх соответствующего ограничения по СВПД», — отметила Косьянчич.

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.