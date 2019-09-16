Евросоюз не получил от Лондона предложений по Brexit

ЕС не получил от Лондона предложений по Brexit — ЕК после встречи Юнкера и Джонсона.(ТАСС)

| 2019-09-16T21:24:48+00:00 16 сентября 2019, 22:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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