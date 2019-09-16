Евросоюз не получил от Лондона предложений по Brexit

ЕС не получил от Лондона предложений по Brexit — ЕК после встречи Юнкера и Джонсона.(ТАСС)

| 16 сентября 2019, 22:23 | (Пока оценок нет) (Пока оценок нет) Загрузка... Загрузка... |