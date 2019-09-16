Евросоюз не получил от Лондона предложений по Brexit View Larger Image ЕС не получил от Лондона предложений по Brexit — ЕК после встречи Юнкера и Джонсона.(ТАСС) Редакция| 2019-09-16T21:24:48+00:00 16 сентября 2019, 22:23| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Британские депутаты во второй раз отвергли…Дэвид Кэмерон не согласен с решением Бориса Джонсона…Генсек Еврокомиссии Мартин Селмайр ушел в отставку«Борис, ты неправ»? В рубрике Турция, Россия и Иран выступают за долгосрочное урегулирование в Сирии Gallery Турция, Россия и Иран выступают за долгосрочное урегулирование в Сирии 16 сентября 2019, 21:50 Второй сдерживающий удар и цены на нефть Gallery Второй сдерживающий удар и цены на нефть 16 сентября 2019, 21:33 Трамп заявил, что США стали лидером по производству энергии Gallery Трамп заявил, что США стали лидером по производству энергии 16 сентября 2019, 21:16 Британцы пожаловались на нашествие пауков Gallery Британцы пожаловались на нашествие пауков 16 сентября 2019, 21:00 Помпео: атаки на объекты Saudi Aramco были совершены не из Ирака Gallery Помпео: атаки на объекты Saudi Aramco были совершены не из Ирака 16 сентября 2019, 20:46