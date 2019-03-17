Евросоюз не намерен признавать суверенитет России над Крымом

Через пять лет после аннексии Россией украинского полуострова Крым Европейский Союз по-прежнему сохраняет приверженность «суверенитету и территориальной целостности Украины». Аннексия Крыма является «прямым вызовом международной безопасности» и несет «серьезные последствия для международного правопорядка», говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Федерики Могерини, опубликованном в воскресенье, 17 марта. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают, пишет Deutsche Welle.

ЕС особо выделил значительное ухудшение ситуации с правами человека в Крыму. Жители полуострова сталкиваются с «систематическими ограничениями» ряда основных свобод, отмечается в документе. Кроме того, в нарушение международного гуманитарного права крымчан «вынуждают принимать российское гражданство и проходить службу в вооруженных силах» России, говорится в заявлении. Могерини подчеркивает важность беспрепятственного доступа в Крым «международных миссий по наблюдению за правами человека и правозащитных некоммерческих организаций».