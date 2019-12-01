Евросоюз начал расследование в отношении Google

Деятельность компании Google в очередной раз стала поводом для расследования антимонопольных органов Евросоюза.

Как сообщает Reuters, в Брюсселе недовольны методами сбора данных и использования информации о местных поисковых сервисах.

В рамках предварительно расследования Еврокомиссия направила компаниям опросники по этому поводу.

При этом в Google уже заявили, что личная информация пользователей используется только для повышения качества услуг, и может быть удалена в любой момент.

Ранее сообщалось, что американская компания вводит изменения в правила размещения политической рекламы на своих платформах.

| 2019-12-01T16:23:15+00:00 1 декабря 2019, 17:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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