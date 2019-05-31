Евросоюз и Азербайджан реализуют новый проект по кибербезопасности

Евросоюз (ЕС) и Азербайджан намерены реализовать новый проект стоимостью 7 млн евро.

Об этом сказала глава отдела по сотрудничеству представительства ЕС в Азербайджане Симона Гатти на презентации проекта Eu4Digital в Баку.

По словам Гатти, новый проект охватывает сферу кибербезопасности.

«Проект Eu4Digital оценивается в 11 млн евро. Мы гордимся сотрудничеством в Азербайджане с компанией E&Y, которая реализует этот проект в 6 странах Восточного партнерства. После проекта мы начнем реализовывать проект в сфере кибербезопасности стоимостью 7 млн евро в Азербайджане», — сказал он.(report)

| 2019-05-31T10:46:29+00:00 31 мая 2019, 12:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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