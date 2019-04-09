Евросоюз готов одобрить отсрочку Brexit при наличии у Лондона реального плана

Страны — члены Евросоюза готовы одобрить отсрочку выхода Великобритании из сообщества в случае предоставления премьер-министром Терезой Мэй «реального плана» использования дополнительного времени для заключения сделки с Брюсселем. Об этом сообщает во вторник британская газета Financial Times, информирует ТАСС.

По ее данным, в пользу принятия решения о перенесении даты Brexit при наличии у Лондона «заслуживающих доверия предложений» высказались, в частности, Париж, Берлин, Дублин и Гаага. Как заявила во вторник госсекретарь по европейским делам Франции Амели Моншален по прибытии в Люксембург на Совет ЕС по общим вопросам, продление сроков выхода «не будет автоматическим». Лидерам ЕС понадобится «надежная поддержка» политического плана и заверения Великобритании относительно той роли, которую она будет играть, оставаясь государством-членом сообщества, чтобы не создавать препятствия на пути «амбициозного европейского проекта», добавила Моншален.

| 2019-04-09T15:30:56+00:00 9 апреля 2019, 18:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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