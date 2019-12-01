Евросовет и Еврокомиссия начали работу в новом составе

Европейскую комиссию возглавила экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, а Евросовет — бельгиец Шарль Мишель.

Руководящие органы Евросоюза полностью обновили свой состав с 1 декабря и проводили в отставку прежних глав ЕК и Совета — Жан-Клода Юнкера и Дональда Туска.

Полномочия председателя Европарламента — итальянца Антонио Таяни — завершились еще в июле. Его кресло занял соотечественник Давид Сассоли.

Федерика Могерини также покинула должность главы европейской дипломатии, передав полномочия экс-главе МИД Испании Жозепу Боррелю.

В интервью газете El Pais Боррель отметил, что в ЕС сохраняется множество проблем, связанных с обороной и безопасностью. При этом в Брюсселе намерены справляться с ними самостоятельно.