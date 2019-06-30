Европейцы заинтересовались вином из Грузии

Немецкое издание DW пишет, что на фоне очередного конфликта Грузии и России спрос на качественное грузинское вино начал расти в странах Европы.

В частности, попавшие в черный список Роспотребнадзора грузинские бренды находят места в винных магазинах Германии и Австрии.

Совладелец профильного интернет-магазина GeoVino в Гамбурге Андре Хайн опроверг слухи об ухудшении качества грузинского вина.

Такую же точку зрения по поводу качества выразил хозяин компании-импортера Georgische Spezialitäten («Грузинские специалитеты») во Франкфурте-на-Одере Любен Лингоров.

«То грузинское вино, которое имеется у нас в ассортименте, нареканий никогда не вызывало», — рассказала Оксана Шпак, хозяйка интернет-магазина Georgische Traditionsweine («Грузинские традиционные вина») в Вене.