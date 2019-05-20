Европейцы изучают инвестиционные возможности Лянкярана

13 июня столица Азербайджана, город Баку, примет у себя бизнес- форум ЕС-Азербайджан 2019. Организованный Представительством ЕС в сотрудничестве с Немецко-азербайджанской торгово-промышленной палатой и Азербайджанским фондом по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO), бизнес -форум ЕС-Азербайджан – это ежегодное мероприятие, которое дает возможность собрать вместе сотни лидеров из бизнеса и государственного сектора из ЕС и Азербайджана, всех тех, кто разделяет общую цель укрепления бизнес отношений.

Программа бизнес-форума построена вокруг вопросов – сложностей и возможностей – наиболее актуальных для нынешних бизнес отношений между ЕС и Азербайджаном, предоставляя участникам уникальную возможность взаимодействия и общения.

В этом году главными темами панельных сессий станут сельское хозяйство, сообщение и туризм.

Как отметил в своем выступлении на встрече глав МИД стран «Восточного партнерства» в Брюсселе министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, «традиционный совместный бизнес-форум Азербайджан-ЕС привлекает множество представителей европейской промышленности и сферы услуг».

«Очередной бизнес-форум пройдет 13 июня в Баку. Верю, что некоторые, а, может, и большое количество компаний из стран ЕС представят промышленные и бизнес-интересы Европы совместно с Азербайджаном», — добавил он, подчеркнув, что «Евросоюз — основной торговый партнер Азербайджана, а также самый крупный зарубежный инвестор». По словам Мамедъярова, доля ЕС во внешнеторговом обороте Азербайджана составляет примерно 42%.

В преддверии бизнес -форума представительство Европейского союза (ЕС) в Азербайджане организовало бизнес-миссию в Лянкяранский регион страны, посвященную развитию сельскохозяйственного сектора.

В миссию ЕС были включены представители деловых кругов и дипломатических миссий ЕС. Деловая поездка была предназначена для изучения инвестиционных возможностей, а также для ознакомления с текущими тенденциями развития в регионе.

В ходе поездки состоялись встречи с представителями местной администрации, сельскохозяйственного сервисного центра (DAIM) и ряда ведущих аграрных компаний. На первой встрече в Лянкяранском государственном центре аграрного развития была проведена презентация по сельскохозяйственному сектору в регионе, и участники были проинформированы об электронных услугах и инновационных технологиях.

В беседе с # представитель офиса Еврокомиссии в Баку, ответственный за вопросы по сельскому хозяйству, Райнер Фройнд прокомментировал бизнес поездку в Южный регион Азербайджана.

«Мы рады были изучить возможности развития региона , которые могут быть дополнительно поддержаны со стороны ЕС, а также специальные инвестиционные возможности региона, представляющие интерес для европейских компаний, работающих в сфере агробизнеса», — сказал он.

По словам Райнера Фройнда, в деловой поездке приняли участие представители европейских компаний, приехавших на международную выставку Caspian Agro 2019.

«Основная цель данной поездки заключается в том, что европейские бизнесмены поближе познакомились с Лянкоранским регионом. Как известно, Европейский Союз планирует продолжать оказывать поддержку экономической диверсификации Азербайджана путём усиления своей поддержки для Ленкоранского экономического района. Программа ЕС направлена на использование экономического потенциала района, путем повышения конкурентоспособности плодоовощного сектора «, — заявил представитель Бакинского офиса Еврокомиссии.

Напомним, что Европейский союз в рамках программы помощи выделит 13,5 миллиона евро на развитие сферы фруктоводства и овощеводства в Лянкяранском районе Азербайджана. ЕС планирует сотрудничать с правительством Азербайджана в сфере разработки системы регионального территориального планирования в соответствии со стандартами и наилучшими практиками ЕС, создания современной сети местных хабов сотрудничества в сфере экономики и сообществ, а также улучшения условий для ведения предпринимательской деятельности и инвестиций в плодоовощном секторе. Ожидается, что данные меры будут содействовать развитию рыночно-ориентированного производства фруктов и овощей, что подготовит почву для улучшения условий для ведения бизнеса в секторе в интересах граждан Ленкоранского района.