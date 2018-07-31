«Европейскому Союзу не хватает последовательности» – Евгений Магда

Незавидное положение Брюсселя сегодня: Brexit, торговая война с США — заставляет ЕС пересмотреть свою политику со странами постсоветского пространства.

О том, как будут развиваться отношения ЕС с США и со странами постсоветского пространства, рассказал # директор Института мировой политики, украинский эксперт Евгений Магда.

— Как вы оцениваете политику ЕС на постсоветском пространстве?

— Политика ЕС на постсоветском пространстве зависит от одного важного фактора: насколько в Брюсселе готовы защищать европейские принципы и соответствовать им. На мой взгляд, последовательности Европейскому Союзу не хватает, многие его представители опасаются то ли разозлить Россию, то ли потерять возможность вести с ней business as usual.

Глава Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер подчеркивал неоднократно, что вектор расширения ЕС направлен на Западные Балканы, а постсоветскому пространству предстоит довольствоваться «Восточным партнерством»

— Сейчас наблюдаются определенные проблемы в отношениях ЕС и США. Как будет влиять политика Трампа на ситуацию в Украине и донбасский конфликт, в частности?

— Проблемы в отношениях США и ЕС имеют в своей основе разные системы принятия решений по обе стороны Атлантики. Президентская республика в США и преимущественно парламентские в Европе накладывают свой отпечаток на модель поведения политиков. Но я не вижу непреодолимых противоречий между США и ЕС.

Политика Трампа отличается эксцентричностью, однако я уверен, что американская политическая машина сможет уберечь его от опрометчивых ходов. И в Вашингтоне, и в Брюсселе подчеркивают приверженность Минским договоренностям, хотя видят их неэффективность. Но сегодня шансов на быстрое разрешение конфликта на Донбассе практически нет.

—Как на данном этапе развиваются отношения Украины и США?

— Без преувеличения – стратегическое партнерство. США не только поставили Украине Javelin-ы, тем самым отменив негласное эмбарго Запада на поставку летального оружия Украине, но и выделят в следующем году на потребности обороны страны 250 миллионов долларов.

Начиная с 2014 года, Украина получила более миллиарда долларов на укрепление обороноспособности. Показательно, что Дональд Трамп нашел возможность пообщаться с Петром Порошенко на полях саммита НАТО. Плюс Государственный департамент США обнародовал Крымскую декларацию, в которой подчеркивается непризнание аннексии Крыма Россией.

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