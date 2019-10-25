Европейский Союз проведет в Баку фестиваль культурного наследия

С 1 по 15 ноября в Баку, Гяндже, селе Нидж и Габала пройдет Второй фестиваль культурного наследия «FANTAZIA», сообщает #.

Цель фестиваля «FANTAZIA», названного в честь знаменитого охраняемого здания Бакинской бани, — повышение осведомленности о необходимости демонстрации и сохранения культурного наследия.

Организаторы мероприятия — Представительство Европейского Союза в Азербайджане.

В этом году фестиваль совпадает с 10-й годовщиной «Восточного партнерства».

Фестиваль организован в партнерстве с государствами-членами ЕС и третьими странами, а именно Францией, Болгарией, Италией, Финляндией, Бельгией, Голландией, Венгрией, Молдавией, Мексикой, Аргентиной, Таджикистаном, Венесуэлой, а также местными партнерами, в том числе Министерством культуры Азербайджана, Главным Управлением культуры города Баку, Управлением Историко- Архитектурного Заповедника «Ичеришехер».

Фестиваль возьмет стар 1 ноября с конференции по архитектурному наследию котороя будет организована в Азербайджано-французском университете и открытием pop-up-музея посвященной истории Баку, продолжится различными фотовыставками, кинопоказами, концертами и театральными представлениями, мастер-классами в университете.

По этому случаю в Баку прибудут иностранные гости. Часть мероприятий фестиваля, в том числе выставки, дебаты и кинопоказы, пройдет в Гяндже. В рамках фестиваля гости также примут участие в мероприятии, посвященном «Дню албано-удинской культуры» в селе Нидж Габалинского района.

Фестиваль проводится при поддержке отеля и бизнес-центра «The Landmark». Официальными партнерами инициативы являются: «YARAT» Пространство Современного Искусства, «Salaam Cinema», Муниципалитет города Гянджа, Албано-удинская христианская религиозная община, Каза Батло Барселона, AEDOS.

Научными партнерами являются: Университет Венеции Ка’ Фоскари, Азербайджанский государственный университет культуры и искусств (АГУКИ), Азербайджано-французский университет (UFAZ), Государственный Университет Гянджа. «United Cultures» оказывает организационную поддержку в рамках контракта, финансируемого Европейским Союзом.