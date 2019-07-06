Европейский регулятор обнаружил проблему в Boeing 737 MAX

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) направило Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) и компании Boeing список из пяти проблем, которые необходимо устранить до возвращения самолетов Boeing 737 MAX в эксплуатацию, одна из них связана с функционированием автопилота, о чем не сообщалось ранее. Об этом, как сообщает РИА новости, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что среди проблем данной модели самолета EASA называет неполадки с триммером, неисправность угла атаки, несоответствующая подготовка пилотов и риски, связанные с программным обеспечением. При этом европейский регулятор сообщил также о новой неисправности, связанной с невозможностью отключить автопилот в чрезвычайных ситуациях. По данным агентства, это может привести к неспособности пилотов взять на себя управления до того, как самолет начнет терять высоту.

Управление гражданской авиации отказалось комментировать данную информацию, заявив, что продолжает работать с авиавластями над проверкой сертификационных документов Boeing 737 MAX. Компания Boeing также заявила, что продолжает сотрудничать с регуляторами и предоставлять необходимую информацию для возвращения самолетов данной модели в эксплуатацию.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.