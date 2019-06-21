Европейский комиссар призвала расследовать столкновения в Тбилиси

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала к расследованию столкновений в Тбилиси.

В поступившем в распоряжение РИА Новости комментарии комиссара говорится, что она следила за произошедшим с глубокой озабоченностью. «Я сожалею, что десятки демонстрантов, журналистов и полицейских получили травмы, в некоторых случаях очень тяжелые», — отметила она, добавив, что желает раненым скорейшего выздоровления.

«Я призываю все стороны проявлять сдержанность и решить любые споры путём мирного диалога… Я также призываю грузинские власти осуществить эффективное расследование произошедшего», — говорится в комментарии Миятович.