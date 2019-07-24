Европейский инвестиционный банк приостановил кредитование Турции

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) до конца года приостанавливает выдачу кредитов Турции из-за проведения Анкарой геологоразведочных работ у побережья Кипра. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

«Как банк Евросоюза, ЕИБ последует рекомендациям Евросовета и применит ограничительный подход к новым кредитным операциям до конца года», — приводит агентство слова представителя банка. Отмечается, что данное ограничение не будет распространяться на проекты, связанные с частными турецкими компаниями.(ТАСС)