Европейские ВУЗы на ярмарке в Баку: Неделя Франкофонии близится к финалу

Cтартовала вторая неделя ежегодного фестиваля «Неделя Франкофонии», и одним из масштабных событий стала Вторая университетская выставка, прошедшая в UFAZ.

Как сообщает #, в мероприятии приняли участие представители высших учебных заведений Европы, предлагающих обучение на французском языке. Ярмарку поддержали посольства Франции, Венгрии, Молдовы, Польши и Румынии в нашей стране, а также филиал Campus France и Министерство образования Азербайджана.

Участники выставки смогли получить обширную информацию о различных высших учебных заведениях ЕС, ознакомиться с различными программами, которые предлагают данные образовательные структуры, получить ответы на интересующие вопросы от ведущих специалистов.

Сегодня в рамках фестиваля «Неделя Франкофонии» в Park Cinema Flame Towers состоится показ документальной ленты «Мосты времени» , повествующей об уникальном явлении в истории мирового кино — поэтическом документальном кино Балтии и поисках души в истории и искусстве.

Завтра фестиваль продолжат молдавские художники, которые представят проект «Молдова — мое сердце» в Музее современного искусства. Антонина и Виталий Гришчюк покажут бакинцам 50 работ, выполненных в различных техниках, основной темой которых является сельская жизнь Молдовы, истории ее жителей и архитектура города Кишинева.

В Азербайджанском университете языков 11 апреля состоится конференция на тему «Значение французского языка в мексиканской литературе», в рамках которой посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини будет говорить о значении французского языка в творчестве известных мексиканских писателей Карлоса Фуэнтеса, Альфонсо Рейеса и Октавио Паса.

Французский фотограф Бруно Бурель познакомит бакинцев со своим творчеством в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова, представив фотоэкспозицию из своей книги, посвященной Будапешту.

Еще одна фотовыставка состоится в галерее Art Tower, где свои работы, посвященные городу любви – Парижу, представит азербайджанский фотограф Майя Багирова.

Заключительные дни фестиваля будут посвящены музыке – 12 апреля в Международном центре мугама состоится концерт «Arabaesque» с участием пианиста из Марракеша Маруана Бенабдаллаха, а 15 апреля французский оркестр Nathalie-National официально закроет программу «Недели Франкофонии» в Баку концертом, который пройдет в отеле Landmark.