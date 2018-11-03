Европейские политики сожалеют о новых санкциях США в отношении Ирана

Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США введет в ближайшее время в отношении Ирана. «Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствие выхода Вашингтона из ядерной сделки», — говорится в общем заявлении европейских стран, опубликованном в пятницу, 2 ноября. Под документом стоят подписи главы европейской дипломатии Федерики Могерини, трех министров иностранных дел: Франции — Жана-Ива Ле Дриана, Великобритании — Джереми Ханта и Германии — Хайко Маса (Heiko Maas), а также министра финансов ФРГ Олафа Штольца (Olaf Scholz) и главы Минфина Великобритании Филипа Хэммонда.

Ядерное соглашение — это «ключевой элемент в глобальной архитектуре ядерного нераспространения и многосторонней дипломатии». Документ имеет решающее значение для безопасности Европы, региона и всего мира, говорится в совместном заявлении, в связи с чем подписавшие его стороны хотели бы придерживаться его положений. В его внедрении могут принимать участие Россия, Китай, а также другие заинтересованные страны.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему открыты к заключению нового соглашения с Ираном. По словам Трампа, цель Вашингтона — поставить Тегеран перед простым и ясным выбором — прекратить «злонамеренное поведение», отказавшись от своих ядерных амбиций, или продолжить путь к экономической катастрофе.

В ближайший понедельник, 5 ноября, ожидается вступление в силу новых американских санкций в отношении Ирана. Они будут направлены в первую очередь в отношении нефтедобывающей и банковской отраслей. Затронутыми также окажутся компании из третих стран, ведущих коммерческие дела с Ираном. США объявили, что также сделают исключение для восьми стран, однако среди них нет государств ЕС. Американские санкции уже действовали ранее, однако в 2015 году их отменили.

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