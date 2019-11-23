Европейские банки предоставят Украине €900 млн

Правительство Украины заключило финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и меморандум о взаимопонимании с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на общую сумму €900 млн, которые должны пойти на строительство и реконструкцию дорог. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Подписал сегодня финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком и меморандум о взаимопонимании между правительством [Украины] и ЕБРР о совместной реализации проекта. Два документа на сумму €450 млн, в целом — €900 млн», — написал он в Telegram-канале по итогам визита в Лондон.

Гончарук уточнил, что средства предусмотрены для строительства и реконструкции 340 км украинских дорог. «На реконструкцию трассы Киев — Одесса в Черкасской, Николаевской и Одесской областях, а также строительство северного участка объездной дороги вокруг Львова», — уточнил он. По словам председателя правительства, «уже через три года трасса Киев — Одесса станет первым автобаном европейского уровня на всей протяженности».

Министр финансов Украины Оксана Маркарова 17 октября сообщала, что ЕБРР за 10 месяцев текущего года инвестировал в украинскую экономику рекордную сумму — более €1 млрд.(ТАСС)