Европейская диаспора начинает

В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в Варшаве при организационной поддержке Конгресса азербайджанцев Европы и Совета азербайджанской молодежи в Польше прошла встреча с азербайджанцами.

Как сообщает АПА, на встрече приняли участие руководитель департамента по правам человека БДИПЧ ОБСЕ Омар Фишер, руководитель департамента демократизации Мартин Валецки и содокладчик организации по выборам Радивоже Гружич, президент КАЕ Сахиль Гасымов, председатель Совета азербайджанской молодежи в Польше Наиль Ахмед, вице-президенты КАЕ, председатель Общества культуры Германия-Азербайджан Яшар Нифталиев, председатель Конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев, члены КАЕ, сопредседатели Ассоциации Финляндия-Азербайджан Васиф Мурадлы и Арзу Мурадлы, председатель Конгресса азербайджанцев Бенилюкса Эльсевар Мамедов, председатель Объединения «Друзья Азербайджана в Швейцарии» Арзу Алиева.

С.Гасымов проинформировал участников встречи о Конгрессе азербайджанцев Европы, в целом о деятельности азербайджанцев в Европе. Он сообщил, что живущие на этом континенте азербайджанцы обеспокоены предварительным заключением БДИПЧ ОБСЕ в связи с прошедшими 11 апреля президентскими выборами: «Мы являемся гражданами европейских стран и налогоплательщиками. Некоторые европейские институты, финансируемые за счет наших налогов, поступают несправедливо. Поэтому, заключение, опирающееся на двойные стандарты в отношении нашей исторической родины, вызывает у нас обеспокоенность. Мы хотим услышать от вас ответы на наши вопросы. Мы, как граждане Европы, пришли сюда как друзья».

Ответственный по вопросам выборов содокладчик БДИПЧ ОБСЕ Радивоже Гружич сказал, что они находились в стране для ведения предвыборных наблюдений по приглашению Азербайджана еще в феврале: «Могу сказать, что несмотря на наличие некоторых недостатков, выборы в Азербайджане были организованы на высоком уровне. Наш доклад в связи с этим уже известен общественности. Также на высоком уровне была организация наблюдений международных миссий накануне выборов». Он отметил, что в настоящее время от имени организации готовится большой документ, охватывающий все детали по итогам выборов. Он будет обнародован в ближайшее время».

65 просмотров