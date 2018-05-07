Европейская диаспора начинает

В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в Варшаве при организационной поддержке Конгресса азербайджанцев Европы и Совета азербайджанской молодежи в Польше прошла встреча с азербайджанцами.
Как сообщает АПА, на встрече приняли участие руководитель департамента по правам человека БДИПЧ ОБСЕ Омар Фишер, руководитель департамента демократизации Мартин Валецки и содокладчик организации по выборам Радивоже Гружич, президент КАЕ Сахиль Гасымов, председатель Совета азербайджанской молодежи в Польше Наиль Ахмед, вице-президенты КАЕ, председатель Общества культуры Германия-Азербайджан Яшар Нифталиев, председатель Конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев, члены КАЕ, сопредседатели Ассоциации Финляндия-Азербайджан Васиф Мурадлы и Арзу Мурадлы, председатель Конгресса азербайджанцев Бенилюкса Эльсевар Мамедов, председатель Объединения «Друзья Азербайджана в Швейцарии» Арзу Алиева.
Ответственный по вопросам выборов содокладчик БДИПЧ ОБСЕ Радивоже Гружич сказал, что они находились в стране для ведения предвыборных наблюдений по приглашению Азербайджана еще в феврале: «Могу сказать, что несмотря на наличие некоторых недостатков, выборы в Азербайджане были организованы на высоком уровне. Наш доклад в связи с этим уже известен общественности. Также на высоком уровне была организация наблюдений международных миссий накануне выборов». Он отметил, что в настоящее время от имени организации готовится большой документ, охватывающий все детали по итогам выборов. Он будет обнародован в ближайшее время».
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