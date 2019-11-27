Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен

Депутаты Европарламента (ЕП) утвердили новый состав Еврокомиссии (ЕК) под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Голосование состоялось в среду на пленарной сессии в Страсбурге. Трансляция заседания велась на сайте ЕП.

За предложенных комиссаров высказались 461 депутат, против — 157, воздержались — 89. Всего в голосовании участвовали 707 парламентариев. «Одобрено», — констатировал председатель Европарламента Давид Сассоли.

Верховным представителем ЕС по иностранным делам в ранге заместителя председателя комиссии станет Жозеп Боррель (Испания). Портфели заместителей фон дер Ляйен получили также Франс Тиммерманс (Нидерланды), Маргрете Вестагер (Дания), Валдис Домбровскис (Латвия), Марош Шефчович (Словакия), Вера Юрова (Чехия), Дубравка Шуйца (Хорватия), Маргаритис Схинас (Греция).

Ранее новый состав Еврокомиссии заручился поддержкой Совета ЕС. При этом, как сообщили в Совете, Великобритания, которая должна покинуть Евросоюз с 31 января 2020 года, так и не представила Брюсселю своего кандидата.(ТАСС)