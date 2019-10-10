Европарламент призвал соцсети к борьбе с «опасной российской пропагандой»

Европарламент призвал соцсети и интернет-компании сотрудничать со структурами ЕС для противодействия «крайне опасной российской пропаганде», сообщает РИА Новости.

Такой призыв содержится в одобренном большинством голосов (469 «за», 143 «против») резолюции «об иностранном вмешательстве и дезинформации в национальных и европейских демократических процессах».

«Депутаты Европарламента призывают к повышению статуса оперативной группы по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) до постоянной структуры со значительно более высоким финансированием, а также призывают интернет- и социальные медиа-компании сотрудничать в противодействии дезинформации», — сообщили в ЕП по итогам слушаний.