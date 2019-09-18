Европарламент поддержал отсрочку Brexit

Великобритания может вновь отложить выход из Евросоюза при наличии веских оснований, однако должна сохранить свободное перемещение на ирландской границе и, даже при отсутствии сделки с Брюсселем выполнить финансовые обязательства перед Евросоюзом. Об этом говорится в резолюции, одобренной на пленарной сессии Европарламента в среду.

Этот документ призван подчеркнуть позицию Евросоюза по ключевым вопросам, касающимся выхода Великобритании из Евросоюза в рамках статьи 50 Лиссабонского договора. За его принятие высказались 544 депутата, против — 126, еще 38 воздержались.

«Европарламент поддержит продление сроков, оговоренных статьей 50 Лиссабонского договора, если будут причины и цель для этого, в частности [желание] избежать Brexit без сделки, провести парламентские выборы или референдум, отказаться от применения статьи 50 или заключить соглашение об условиях выхода», — заявили авторы доклада, подчеркнув, что это не должно сказаться на функционировании институтов ЕС. Они напомнили, что 9 сентября 2019 года парламент Великобритании принял закон, обязывающий правительство просить ЕС об очередной отсрочке Brexit, если сделка с Брюсселем не будет достигнута 19 октября, при том, что официальная дата выхода на данный момент — 31 октября.(ТАСС)