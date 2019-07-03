Европарламент не смог выбрать председателя в первом раунде голосования

Ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютного большинства голосов, в связи с чем был объявлен второй раунд голосования, передает ТАСС.

Всего было учтено 662 голоса. При этом лучший результат продемонстрировал итальянский кандидат Давид Сассоли, набрав 325 голосов, что составляет менее 50% + 1 голос, необходимых для победы в первом туре.

«Никто не набрал абсолютного большинства, объявлен второй раунд», — отметил уходящий с поста председателя ЕП Антонио Таяни.

На втором месте идет чех Ян Заградил с результатом в 162 голоса, за ним следует немка Ска Келлер, которую поддержали 133 депутата, замыкает список испанка Сира Рего, набравшая 42 голоса.

Как напомнила ранее пресс-служба ЕП, в случае если никто из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов в трех раундах, то в четвертом раунде победителем станет кандидат, набравший простое большинство. При этом в последний раунд выйдут лишь двое кандидатов, набравших больше всего голосов в третьем туре.

В настоящий момент в Европарламенте начинается второй раунд голосования. Новых кандидатов ни от одной из политических сил выдвинуто не было.