Европа сожалеет, Израиль приветствует

Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном, заявил французский президент Эммануэль Макрон, сообщает РИА Новости.

«Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении президента США Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий. Международный режим нераспространения ядерного оружия поставлен под угрозу», — написал Макрон в своем Twitter.

Как и ожидалось премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал решение президента США Дональда Трампа выйти из атомной сделки с Ираном и восстановить санкции против Тегерана.

«Израиль полностью поддерживает сегодняшнее отважное решение президента Трампа отвергнуть катастрофическую ядерную сделку с террористическим режимом в Тегеране», — заявил глава правительства в телеобращении к нации.

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