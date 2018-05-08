Европа сожалеет, Израиль приветствует

Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном, заявил французский президент Эммануэль Макрон, сообщает РИА Новости.

«Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении президента США Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий. Международный режим нераспространения ядерного оружия поставлен под угрозу», — написал Макрон в своем Twitter.

Как и ожидалось премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал решение президента США Дональда Трампа выйти из атомной сделки с Ираном и восстановить санкции против Тегерана.

«Израиль полностью поддерживает сегодняшнее отважное решение президента Трампа отвергнуть катастрофическую ядерную сделку с террористическим режимом в Тегеране», — заявил глава правительства в телеобращении к нации.

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| 2018-05-08T22:57:40+00:00 8 мая 2018, 22:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|0

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