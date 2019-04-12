Европа рискует сильно «поправеть»

Евросоюз готовится к собственным выборам – в Европарламент. 26 мая по итогам голосований главные политические силы распределят места в союзном законодательном собрании.

Сейчас это добровольное объединение государств проходит, пожалуй, через самые серьезные за всю свою историю испытания на прочность. И в последние выходные мая станет ясно, какую стратегию выхода из затяжного кризиса граждане ЕС считают наиболее действенной. На фоне затянувшегося спора о Brexit и протестов «желтых жилетов» во Франции, предстоящие в мае перестановки среди депутатов могут показаться незначительными. Но это не так.

Эксперты прогнозируют ощутимый рост поддержки крайне правых, популистских партий. Европейские правые уже готовятся объединить свои усилия в преодолении новых вызовов. То есть, правопопулистские партии ЕС серьезно нарастят свое присутствие в Европарламенте. Среди них — французский «Национальный фронт», итальянская «Лига Севера», Австрийская партия свободы, а также «Альтернатива для Германии» (АдГ).

На фоне оптимистичных прогнозов правые решили наступать единым фронтом. Так, на недавней встрече в Милане АдГ провозгласила, что вместе с «Лигой Севера» и еще несколькими партиями (к примеру, Датской народной партией, объединением «Истинные финны») будет создана новая фракция в Европарламенте. Предполагается, что эта фракция будет называться «Европейский альянс народов и наций» (EAPN). Ее главной задачей станет «сведение к нулю нелегальной миграции в ЕС».

Любопытная новость на этом фоне — правнук фашистского диктатора Бенито Муссолини — Гай Юлий Цезарь Муссолини стал кандидатом от правой партии «Братья Италии» на выборах в Европарламент.

Правнук Муссолини ранее служил подводником Военно-морского флота Италии, а также работал представителем по Ближнему Востоку большой итальянской оборонной компании.

Правнук диктатора выступает против расходов на мигрантов, а также предпочитает тратить средства на суверенитет Италии, вооруженные силы и институт семьи. «Я разделяю идеи правых о восстановлении суверенитета, защите нашей страны и семьи. Почему следует тратить 100 евро на мигрантов, а не на орехи для пенсионеров?» — заявил Муссолини в комментарии изданию The Times.

Одним словом, усиливается влияние праворадикальных партий, а это значит, что на выборах больше шансов получат евроскептики. Кроме того, социальные сети стран ЕС внезапно заполонили те же популисты. В спорах на политические темы, разгорающихся в соцсетях, популисты неизменно доминируют благодаря активности небольшой группы аккаунтов. Большинство публикаций в Twitter, Facebook, Instagram и YouTube принадлежит немногочисленным пользователям, поддерживающим ультраправую АдГ и популистскую испанскую партию «Vox». Их публикации способствуют антимигрантским настроениям, а другие пользователи втягиваются в бесполезные споры.

Этим группам, составляющим не больше 0,1% пользователей соцсетей, всего за месяц удалось создать 10% всего контента, связанного с выборами в Европарламент. В эти группы входят германские, французские, испанские, польские аккаунты. Большинство этих пользователей успевает публиковать сотни постов в день, и это натолкнуло исследователей на мысль, что перед ними – боты, манипуляторы. С их поддержкой крайне правые силы становятся в этих странах все популярнее.

А на таком фоне растут опасения по поводу возможного вмешательства России в выборы в Европарламент. Поэтому в его здании в Брюсселе 10 апреля прошел показ американского фильма «Активные мероприятия».

Авторы документальной ленты попытались проследить «30-летнюю историю политической войны, ведущейся Владимиром Путиным для того, чтоб дезорганизовать и, в итоге, контролировать мировые события».

Ряд евродепутатов говорят, что пока нет информации, каково именно российское участие в финансировании предвыборных кампаний правых. Но знают, что сейчас главный интерес Кремля — это Италия.

Напомним, нынешнее правительство Италии, сформированное популистами, не раз выступало с критикой санкций ЕС в отношении РФ. Это указывает на подозрения, что «Лига Севера» могла получить средства из России на свой проход во власть. Напомним, ранее Москва была уличена в финансировании партии Ле Пен, а также в том, что ее хакеры и боты активно содействовали росту сепаратистских настроений в испанской Каталонии.

То есть, теневые финансовые потоки и интернет — главные средства влияния Кремля на ЕС. И может быть, если правые возьмут много мест в Европарламенте, это станет, наконец, моментом осознания для большинства европейцев, что Путин — очень серьезный риск, на который надо реагировать во имя сохранения целостности ЕС.