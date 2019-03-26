Европа отказывается от перевода часовых стрелок

Европарламент во вторник, 26 марта, проголосовал за отмену ежегодного перехода на зимнее и летнее время в 2021 году. В поддержку решения выступили в Страсбурге 410 депутатов, против — 192, еще 51 воздержался.

Изначально Еврокомиссия предполагала, что постановление вступит в силу уже в этом году — согласно опросам, на этом настаивало большинство граждан Евросоюза. Тем не менее, в декабре 2018 года власти стран — членов ЕС дали понять, что им необходим более длительный срок на подготовку, чтобы избежать путаницы с «различными часовыми поясами в Европе».