Европа отказывается от галогенных ламп

С 1 сентября 2018 года в Евросоюзе вступит в действие запрет на использование галогенных ламп, сообщает The Guardian.

Отмечается, что под запрет в первую очередь попадают свечеобразные лампочки и светильники.

Вместо них покупателям предложили перейти на светодиодные лампы, которые потребляют в пять раз меньше электричества, чем галогенные модели.

Отказ от использования галогенных ламп позволит предотвратить 15 млн тонн углеродных выбросов в год.

Эксперты считают, что галогенные лампы дешевле при покупке, однако затраты на электроэнергию при их использовании выше, чем в случае со светодиодными (LED).

Согласно подсчетам Philips, потребители смогут экономить более €124 в год при переходе на светодиодные лампы. Кроме того, срок эксплуатации галогенных ламп составляет в среднем два года, в то время как срок службы светодиодных моделей — 10-15 лет.

Корреспондент.net

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