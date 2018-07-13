Европа намерена отказываться от летнего времени

Еврокомиссия инициировала онлайн-голосование по отмене летнего времени. Об этом сообщает немецкий сайт rg-rb. Ожидается, что в голосовании примут участие все жители Европы – около 500 миллионов человек.

Критики сезонного времени убеждены, что переход на летнее и зимнее время не приносит существенной экономии электроэнергии, однако приводит к проблемам со здоровьем.

Как отмечает издание, дебаты о необходимости отмены перехода на летнее время ведутся в Европе годами. Сейчас этим резонансным вопросом занимается Еврокомиссия, на официальном сайте которой проводится посвящённое данному вопросу онлайн-голосование. Данный опрос оказался настолько востребованным, что вскоре после начала голосования сайт перестал работать, поскольку серверы оказались перегруженными. Граждане Европейского союза смогут проголосовать до 16 августа. Также до этого дня жители стран Евросоюза должны выбрать – в зимнем или летнем времени они предпочитают жить.

В Азербайджане аналогичные обсуждения тоже шли давно. Многие жители предлагали отменить сезонный перевод времени, считая эту практику бессмысленной. Ученые также приводили аргументы в пользу этого предложения. Наконец, 17 марта 2016 года Кабинет министров принял решение об отмене перехода на летнее и зимнее время. Как было отмечено в рекомендации НАНА, экономическая польза и экономия энергии, которая достигается в ходе перехода к летнему и зимнему времени в стране, не является значительной.

В Германии переход на летнее время впервые был осуществлён в 1980 году, в Евросоюзе – с 1996 года. Стрелки часов переводятся дважды в год: в последнее воскресенье октября (переход на зимнее время) и в последнее воскресенье марта (переход на летнее время). Изначально главной целью перехода на сезонное время была экономия электроэнергии. Однако критики перехода на летнее и зимнее времени отмечают, что экономия оказывается незначительной, а на здоровье людей стресс от перевода часов на час вперёд или назад отражается весьма существенно.

«Многочисленные научные исследования так и не доказали каких-либо положительных последствий сезонного времени, но указали на негативный эффект для здоровья человека», – говорится в тексте соответствующего документа на сайте Еврокомиссии.

Многие страны уже отказались от использования сезонного времени. Среди них Япония, Китай, Индия, Сингапур, Россия, Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Азербайджан, Грузия, Казахстан и Киргизия.

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