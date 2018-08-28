Европа ищет обходные пути

Германия и Франция инициировали разработку «финансовых решений», которые позволят обойти санкции США против Ирана, России, Китая и Турции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра финансов Франции Брюно Ле Мэра.

Мы намерены разработать независимый европейский или французско-немецкий финансовый инструмент, который бы позволил бы нам избежать побочного эффекта от санкций США. Я хочу, чтобы Европа была суверенным континентом, а не вассалом…», — сказал глава Минфина Франции.

Отмечается, что к проекту уже присоединилась Великобритания. Также рассматривается возможность участия европейских центробанков.

В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что речь идет, прежде всего, о санкциях против Ирана, но ограничительные меры против России, Китая и Турции «также вредят европейской экономике».

По его словам международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT должна быть более независимой от Вашингтона.

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