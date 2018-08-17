Европа голосует против перехода на летнее и зимнее время

Выполняя постановление Европарламента, Европейская комиссия запустила 5 июля сайт, на котором жители стран ЕС могут до 16 августа проголосовать за то, какое время они предпочитают: летнее или зимнее. Результаты опроса будут учтены при пересмотре директивыо переводе стрелок часов. Фактически это означает, что перехода с одного на другое больше не будет. Желающих как можно скорее избавиться от двух времен немало. По данным Европейской комиссии, еще в первые дни голосования свое мнение высказали более 500 тысяч человек. Правда, от такого наплыва на сайте периодически случаются сбои, и тому, кто хочет принять участие в опросе, требуется терпение.

Как бы там ни было, но, судя по всему, конец «мытарствам» близок. Что не удивительно. Так, результаты репрезентативного опроса, проведенного известным институтом изучения общественного мнения Forsa в Германии, совершенно однозначны: почти две трети немцев считают переход на летнее и зимнее время бессмысленной процедурой и выступают за то, чтобы отменить этот полугодовой ритуал. Собственно говоря, речь идет о так называемом летнем времени, потому что зимнее — это «нормальное» время, по которому Европа жила до 1980 года. Спустя почти 40 лет очень многие жители европейских стран жалуются на то, что это отрицательно сказывается на их физическом состоянии и психическом здоровье. Кроме того, экономические выгоды от перестановки часов сейчас существенно меньше, чем считалось когда-то.

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